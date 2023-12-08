«Его довели до отчаяния!»: мать рассказала о мотивах новосибирца, захватившего заложницу в здании правительства

Уроженец Алтайского края, живущий в Новосибирске, взял в заложницы помощницу сенатора. Мать считает, что его довели до отчаяния — ранее он уже обращался за помощью к властям из-за своей болезни.

Мать Сергея Ермошина, захватившего в заложники помощницу сенатора Владимира Городецкого в здании правительства Новосибирской области, в разговоре с корреспондентом Сиб.фм объяснила его поступок.

По словам Людмилы Алексеевны, Сергей страдает неизвестным заболеванием и неоднократно обращался за помощью к региональным властям. Об инциденте мать узнала от адвоката, которая сообщила ей о задержании сына.

«Он заболел и приехал сюда [в Новосибирск. — прим. ред.] в надежде, что ему помогут. В ноябре мы с ним вместе ходили в правительство — общались с министром здравоохранения. Он пришёл и услышал в ответ скотское отношение со стороны врачей: "Что ты ходишь и всем жалобы пишешь?".

Он мой ребёнок, но я знаю, что его довели до отчаяния! Он просто хотел иметь право на жизнь. Чтобы я свою нищенскую пенсию в 13 тысяч не отдавала ему за квартиру. Мы устали от этой жизни. Если бы он был террористом, он бы делал всё по-другому», — рассказала Сиб.фм женщина.

Сегодня Сергею Ермошину избрали меру пресечения — следующие два месяца мужчина проведёт в СИЗО. Следствие вменяет ему статьи «Захват заложника» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По словам матери Сергея, он просил поместить его в больницу — не так давно его состояние ухудшилось.

«Он не может ни дочь свою воспитывать, ни мне помочь. Мне приходится тянуть всё на себе. Он даже говорил, что его звали в Москву, чтобы установить диагноз», — добавила собеседница.

Ранее Сиб.фм писал, что 7 декабря в 15:15 в администрацию Новосибирской области ворвался мужчина и направился в кабинет, где работает сенатор Совета Федерации от Новосибирска Владимир Городецкий, но в помещении была только его помощница Марина Ананич.

Напомним, восемь лет мужчина страдает от заболевания, которое не могут диагностировать местные врачи. историей Сергея с медпомощью заинтересовался Следственный комитет по Новосибирской области. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.