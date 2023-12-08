Жители МЖК в Новосибирске пожаловались президенту России на удаленность поликлиники

В Новосибирске в жилом комплексе «Восточный» местные жители недовольны строительством новой поликлиники в соседнем Плющихинском жилмассиве.

Ожидается, что в нем улучшат медицинские услуги. Однако жители опасаются, что строительство может привести к прекращению работы старой поликлиники на Лазурной улице.

Некоторые из жителей обратились к президенту России Владимиру Путину. К концу ноября группа жильцов создала чат, в котором участвуют около 700 человек. Они обеспокоены тем, что закрытие старой поликлиники может привести к перегрузке нового учреждения.

Пока официальных документов о закрытии старой поликлиники нет. В ответ на запросы жителей, региональный Минздрав уточнил, что новая поликлиника будет намного больше. В ней будет современное оборудование. Поликлиника сможет обслуживать до 52 тысяч пациентов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области зафиксирован приток мигрантов из Средней Азии.