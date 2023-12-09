Бастрыкину доложат об избиении школьницы-сироты в Новосибирске

В Новосибирске девочку избили в школьном туалете.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин требует представить доклад об избиении школьницы-сироты в Новосибирске. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как группа подростков избивает свою сверстницу. Инцидент произошел в одной из школ Новосибирска. Местное управление Следственного комитета и прокуратура региона уже начали проверку данного случая.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура и Следственный комитет начали проверку после инцидента, произошедшего в школе №183, где была избита девочка. Об этом сообщил портал Сиб.фм.

Директор учебного заведения Наталья Пермякова ранее рассказала Сиб.фм, что полиция уже выясняет все обстоятельства произошедшего. По ее словам, нападавшие не являются одноклассницами жертвы. Личности девочек пока не установлены.

По данным Сиб.фм, девочка воспитывается только своей бабушкой, так как ее мать была лишена родительских прав.