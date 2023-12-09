В Новосибирске директор школы рассказала об избиении девочки-сироты в туалете

В Новосибирске прокуратура и Следком начали проверку после избиения девочки-сироты в школе №183.

Директор школы №183 Наталья Пермякова сообщила корреспонденту Сиб.фм, что сейчас руководство школы вместе с полицией выясняют все обстоятельства произошедшего.

По её словам, личности нападавших девочек всё еще устанавливают. Пермякова отметила, что это не её одноклассницы.

По нашим данным, избитая девочка воспитывается одной бабушкой, а её мать лишили родительских прав.

Прокуратура Новосибирской области и Следственный комитет начали проверку инцидента.

В СК сообщили, что следователями будут изучены все обстоятельства, а прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики.

Напомним, избитую девочку обвиняют в воровстве у младших.