В Новосибирске директор школы рассказала об избиении девочки-сироты в туалете

В Новосибирске прокуратура и Следком начали проверку после избиения девочки-сироты в школе №183.
Директор школы №183 Наталья Пермякова сообщила корреспонденту Сиб.фм, что сейчас руководство школы вместе с полицией выясняют все обстоятельства произошедшего.
По её словам, личности нападавших девочек всё еще устанавливают. Пермякова отметила, что это не её одноклассницы.
По нашим данным, избитая девочка воспитывается одной бабушкой, а её мать лишили родительских прав.
Прокуратура Новосибирской области и Следственный комитет начали проверку инцидента.
В СК сообщили, что следователями будут изучены все обстоятельства, а прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики.
Напомним, избитую девочку обвиняют в воровстве у младших.