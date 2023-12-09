Губернатор Новосибирской области Травников поддержал участие Путина в выборах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал выдвижение в президенты Владимира Путина.

Глава Новосибирской области Андрей Травников выразил поддержку выдвижению Владимира Путина на пост президента России в своем телеграм-канале.

Травников отметил, что благодаря руководству Путина были созданы условия для развития страны и ее регионов. Травников подчеркнул, что при поддержке президента удалось реализовать масштабные проекты, создать инфраструктуру и обеспечить развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области.

Глава области уверен, что при продолжении руководства Владимира Путина, Новосибирская область будет продолжать успешно развиваться. Кроме того, он выразил уверенность в том, что регион сможет внести свой вклад в рост России.

Власти Новосибирской области поддержали выдвижение Путина на выборы 2024 года.