Власти Новосибирской области поддержали выдвижение Путина на выборы 2024 года.

В Новосибирске поддержали решение Владимира Путина о выдвижении на пост президента Российской Федерации. Он официально заявил об этом 8 декабря в ходе приема в честь Дня Героев Отечества, где в числе приглашенных был герой Донецкой Народной Республики Артем Жога.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив прокомментировал решение Путина, отметив, что в день выборов президента миллионы граждан, которые любят Россию и желают ей победы, поддержат его кандидатуру. Он также добавил, что пять лет назад входил в инициативную группу по выдвижению Путина на пост президента и сделал бы это сегодня.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года.