«Лишь бы медведи не завелись!»: в центре левого берега Новосибирска впервые заметили куницу

В микрорайоне Бугры, который находится на левом берегу Новосибирска, впервые за всю историю заметили куницу. Ранее здесь поселились куропатки и лиса.

Бугры находятся буквально в нескольких сотнях метров от нового ЛДС «Сибирь-Арена», однако местные жители здесь всю осень встречаются с живностью, которую и в лесу не часто встретишь.

В октябре в Буграх стали постоянно замечать выводок куропаток, которые прилетели на зимовку, и постоянно ходили гуськом по дворам. Птицы доедали неубранный урожай – местные жители насчитали 17 особей.

«Людей они особо не боятся, видимо, откармливаются на зиму. Мы их охраняем от охотников до дичи»,

- рассказывал Сиб.фм председатель совета микрорайона «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Ещё через пару недель в гости к жителям Бугров стала заходить лисица. Животное подходило близко к домам, рыжую гостью тоже угощали уже мясными лакомствами.

А с конца ноября вплотную к жилым домам стала подходить куница. Её соседи вычислили по следам.

«До большого снега ещё она залезла к человеку на улице Магнитогорской, около карьера. Крайний дом к лесу, получается, — продолжает Антон Нелидов.

– Следы-то я видел, но сама куница не попадалась, а чтобы она ещё пришла к человеку – это вообще, в первый раз!»

Теперь может несладко прийтись куропаткам из-за нового хищника по соседству. А жителей Бугров теперь удивит лишь зверь покрупнее.

«Были и ондатры, и фазаны. Зайцы носятся, но зайцев сложно, конечно, запечатлеть. Будем стараться: вдруг в кадр попадётся. Главное, чтобы медведи не завелись! Тогда вообще не выйти за околицу», — заключил председатель совета микрорайона «Бугринский комитет».