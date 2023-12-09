Мужчина из Новосибирска в -36 градусов утроил пробежку в шортах

В руках он держит перчатки, за спиной — рюкзак.

В Новосибирске 8 декабря местный житель устроил забег в 36-градусный мороз в шортах и футболке. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.

Мужчина пробегал по улице Вокзальная магистраль в шортах и майке, держа в руках перчатки, а за спиной у него был рюкзак. Соответствующее видео опубликовано в канале.

Автор ролика также также показал на приборной панели автомобиля, какая погода на улице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области заметили косулю-альбиноса.