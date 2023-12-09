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общество культура

На организаторов концерта в Новосибирске ополчились Салтыкова и Метов

Фото: соцсети артистов, vk.com

Артисты Ирина Салтыкова и Кай Метов обратились к своим подписчикам в социальных сетях.

Они заявили, что организаторы концерта «ДискоФеерия», который прошел 8 декабря в «Экспоцентре», не выполнили условия контрактов. Артистам не выплатили гонорары, а также не продали необходимое количество билетов.

Пользователи соцсетей на странице мероприятия говорили, что недовльны неактуальным списком артистов и потребовали от организаторов ясности относительно участников концерта.

Билеты на мероприятие продавали по цене от 2100 до 4800 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Ирину Салтыкову обвинили в мошенничестве в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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