Обманутые дольщики ЖК «Покровский» вышли на митинг в Новосибирске

Дольщики ЖК «Покровский» в Новосибирске провели митинг в центре города 9 декабря.

Участники акции выразили свое недовольство незавершенным строительством дома, в который они вложили значительные средства.

Жилой комплекс «Покровский» на улице Дуси Ковальчук начал строиться в 2015 году. В прошлом году была сдана первая очередь комплекса, состоящая из трех секций, и ключи от квартир получили 299 дольщиков. Однако, вторая очередь строительства оказалась под вопросом из-за банкротства застройщика, который имеет задолженность в размере 1,5 миллиарда рублей. Власти не могут определить оптимальный способ завершения строительства из-за этой ситуации, сообщает Прецедент.

Одна из участниц митинга рассказала журналистам, что им предлагают квартиры в удаленных районах Новосибирска, но это не устраивает дольщиков. В настоящее время два подъезда дома не достроены, что означает, что более 200 квартир остаются незавершенными.

Участники митинга требуют либо завершить строительство ЖК, либо предоставить им равноценные квартиры в центре города, а не на окраине.

Напомним, ранее заместитель мэра Новосибирска доложил о текущем состоянии работы с дольщиками.