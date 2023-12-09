Против отца стрелявшей в Брянске школьницы завели дело о доведении до суицида

В Брянске возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении отца школьницы, совершившей стрельбу в гимназии.

Обвинение было предъявлено за доведение несовершеннолетней дочери до самоубийства. Если вина отца будет доказана, ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Ранее Дмитрию Афанаскину уже было предъявлено обвинение за небрежное хранение оружия. 14-летняя Алина, его дочь, изъяла из сейфа его ружьё "Бекас-3", которым и воспользовалась при стрельбе в гимназии.

Кроме того, по информации SHOT, задержана заместитель директора гимназии № 5 Лариса Католикова (на фото). Она отвечала за административно-хозяйственную работу в школе. Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье "Халатность".

Ранее были задержаны гендиректор и школьная охранница ЧОО "Агентство Экскалибур" по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в новосибирской школе жестоко избили девочку-сироту в туалете.