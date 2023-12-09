Роскомнадзор завершил проверку сериала «Слово пацана»

Роскомнадзор не выявил нарушений закона в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Орлова, которая направляла запрос в ведомство. По словам Орловой, ответ Роскомнадзора гласит, что сериал распространяется с пометкой "18+" и после анализа первых пяти серий было установлено, что в нем нет нарушений российского законодательства.

Продюсер Максим Фадеев также ознакомился с сериалом и вспомнил свою молодость. Он рассказал, что когда-то сам был членом уличной банды и получил два ножевых ранения. Фадеев отметил, что тогда они не считали себя бандой, а просто назывались "компанией".

В ответ на сериал, Министерство культуры Украины потребовало прекратить его распространение в сети. Хотя ведомство не упомянуло название фильма, они прикрепили постер, который указывает на криминальную драму режиссера Жоры Крыжовникова.

Сенатор Иван Евстифеев напомнил, что в свое время всю страну захватил сериал "Бригада", но никто не пошел по пути его героев. Таким образом, он выступил в защиту "Слово пацана. Кровь на асфальте".