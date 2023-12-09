Роспотребнадзор перечислил правила выбора и хранения мандаринов

Роспотребнадзор предоставил информацию о правилах выбора и хранения мандаринов.

В пресс-службе ведомства отметили, что для выбора мандаринов следует обращать внимание на их кожу — она должна быть ровной, без гнили и пятнышек. Кроме того, перед покупкой мандаринов рекомендуется задавать продавцам вопросы о происхождении и условиях их хранения, чтобы избежать риска приобретения некачественных фруктов.

Чтобы правильно хранить мандарины, если они приобретены заранее, в Роспотребнадзоре рекомендуют натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника с температурой +6 градусов. Также отмечается, что плоды следует хранить в сетке, а не в полиэтиленовом пакете, а если на веточках есть листочки, их не следует обрывать, так как это помогает продлить срок хранения мандаринов.

Важно соблюдать гигиенические правила при употреблении мандаринов, подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора. Фрукты следует тщательно вымыть под проточной водой, а также помнить о возможной индивидуальной непереносимости данного продукта.

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