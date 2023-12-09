СК попросили проверить экс-ведущего «Модного приговора» из-за критики СВО

Бывшего ведущего телешоу «Модный приговор» Александра Васильева попросили проверить на предмет дискредитации СВО.

Запрос поступил от активистов движения «Ветераны России», которые обратились в Следственный комитет, пишет SHOT.

Причиной для такого обращения стали высказывания Васильева во время его лекции в МГУ. Общественники считают, что он выразил критику в адрес специальной военной операции на Украине.

Председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов, также выразил свое недоумение по поводу того, почему Васильев, который ранее покидал Россию, до сих пор приглашается в качестве эксперта и проводит лекции для студентов.

Ранее, после начала специальной военной операции, Васильев уехал в свой дом во Франции, но затем вернулся в Россию. В пресс-службе философского факультета МГУ подтвердили РИА-Новости, что Васильев был приглашен в качестве эксперта по моде и искусству для программы профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды». Его контракт заканчивается в конце этого года и не будет продлен.

Напомним, ранее глава Союза отцов Майоров потребовал запретить сериал «Слово пацана».