Суд в Омске арестовал обвиняемого в терактах на БАМе до 30 января

Гражданина Беларуси обвиняют в подрыве поездов на БАМе.

Омский суд арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Мера пресечения в виде заключения под стражу была назначена до 30 января 2024 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья Алексей Полищук принял решение об аресте Еремеева и указал на необходимость содержания его в СИЗО города Омска. Обвиняемый признался в суде, что его целью было парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

В своем объяснении он отметил, что через БАМ в данный момент происходит транспортировка боеприпасов.

Изначально заседание суда должно было состояться в Куйбышевском районном суде Омска, однако позднее оно было перенесено в Центральный райсуд.

Напомним, ранее суд арестовал мужчину, захватившего заложницу в правительстве Новосибирской области.