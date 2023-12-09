Цветы к бюсту Покрышкина возложили в Новосибирске в День Героев Отечества

Новосибирцы возложили цветы к бюсту маршала в честь Дня Героев Отечества.

В Новосибирске в День Героев Отечества была проведена церемония возложения цветов к бюсту маршала авиации Александра Покрышкина, первого трижды Героя Советского Союза.

Мероприятие собрало представителей органов исполнительной власти, ветеранов войны и труда, а также жителей города. День Героя Отечества отмечается в Новосибирской области с 2007 года, после подписания соответствующего закона Президентом России Владимиром Путиным.

Во время Великой Отечественной войны из Новосибирской области на фронт ушло более 600 тысяч человек. В результате их мужественной борьбы с немецкими захватчиками, 57 новосибирцев были удостоены полного кавалерства Ордена Славы, а 47 стали Героями Советского Союза, включая Александра Покрышкина, который получил это звание трижды. Тысячи жителей региона были награждены медалями и орденами СССР за свою доблесть и отвагу.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Травников поддержал участие Путина в выборах.