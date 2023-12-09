В Брянске задержали замдиректора гимназии после расстрела учеников

В Брянске в результате стрельбы, произошедшей в гимназии №5, задержана заместитель директора Лариса Католикова.

Правоохранительные органы подозревают ее в халатности, сообщает РИА-Новости. В четверг 14-летняя девочка вооружилась помповым ружьем и открыла огонь по своим одноклассникам, после чего покончила с собой.

В результате двое человек погибли, включая стрелка, и еще пятеро получили ранения. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" и также по статье "Халатность" из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию.

Задержание замдиректора произошло вечером в пятницу. Ларисе Католиковой предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ, которая предусматривает ответственность за халатность, приведшую к смерти двух и более людей.

Ранее были задержаны гендиректор и школьная охранница ЧОО "Агентство Экскалибур" по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также в отношении отца девочки возбудили второе уголовное дело о доведении до самоубийства.