В Горном Алтае 34 человека оказались в снежном плену

Более тридцати людей оказались заблокированными снежными завалами на Алтае.

Более тридцати людей оказались заблокированными снежными завалами на Алтае. Им удалось спастись только через 10 часов. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

На пяти автомобилях 34 человека, включая двух детей оправились по дороге из Кош-Агача в Беляши. Однако они не смогли доехать и застряли в снегу. Родственники пропавших людей организовали поиски. Сельчане и спасатели без связи почти десять часов искали людей.

Спасатели раскопали снежные завалы, вытащили застрявшие УАЗы и доставили всех живыми и невредимыми в Беляши. Никто из людей не пострадал.

В поисках участвовали 10 спасателей пожарной части №12 из села Кош-Агач, 2 единицы техники; 10 сотрудников Пограничного управления, 2 единицы техники; 5 человек и 4 единицы техники ДЭП №221 Кош-Агачского района; и 12 волонтеров, которые использовали 2 единицы техники и 10 снегоходов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.



Напомним, в Новосибирской области морозы до -40 градусов продержатся до 13 декабря.