В Новосибирске 98% жителей на Новый год хотят получить премию

Большинство жителей Новосибирска в качестве подарка от работодателя хотели бы получить премию.

В Новосибирске 98% жителей хотят получить премию в подарок на Новый год. Об этом сообщают аналитики портала "Зарплата.ру"

Около 59% компаний в Новосибирске дарят своим работникам новогодние подарки, а 83% из них готовят подарки для детей своих сотрудников. В то время как 98% опрошенных выразили желание получить премию от своего работодателя в качестве новогоднего подарка. 31% респондентов хотели бы получить подарочный сертификат, 14% мечтают о сладком подарке, а 12% хотели бы получить сувениры и корпоративный мерч.

Кроме того, 28% опрошенных рассказали, что будут играть в Тайного Санту на работе. Половина жителей Новосибирска готовы потратить на подарок до 500 рублей, 30% респондентов готовы потратить до 1000 рублей, а 16% готовы потратить до двух тысяч рублей на новогодний подарок.



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