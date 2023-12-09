В Новосибирске двум пассажирам не хватило мест в самолете до Санкт-Петербурга

Двум пассажирам было отказано в перевозке из-за нехватки мест в самолете в аэропорту Толмачёво.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске два человека не смогли отправиться в Санкт-Петербург, поскольку в самолете авиакомпании "Победа" не хватило свободных мест. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.

По данным ведомства, 9 декабря проводилось надзорное мероприятие по защите прав пассажиров в аэропорту Толмачево. В результате проверки выяснилось, что двум пассажирам было отказано в перевозке из-за нехватки мест в самолете. Они остались в Новосибирске.

Пассажиры обратились в транспортную прокуратуру с жалобами на авиакомпанию. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и будут давать оценку действиям авиакомпании в соответствии с законодательством.

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