В Новосибирске двум пассажирам не хватило мест в самолете до Санкт-Петербурга

Двум пассажирам было отказано в перевозке из-за нехватки мест в самолете в аэропорту Толмачёво.
В аэропорту Толмачево в Новосибирске два человека не смогли отправиться в Санкт-Петербург, поскольку в самолете авиакомпании "Победа" не хватило свободных мест. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.
По данным ведомства, 9 декабря проводилось надзорное мероприятие по защите прав пассажиров в аэропорту Толмачево. В результате проверки выяснилось, что двум пассажирам было отказано в перевозке из-за нехватки мест в самолете. Они остались в Новосибирске.
Пассажиры обратились в транспортную прокуратуру с жалобами на авиакомпанию. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и будут давать оценку действиям авиакомпании в соответствии с законодательством.
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