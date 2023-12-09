ЧП с самолётами в Новосибирске: авиаэксперт Гусаров рассказал, как санкции влияют на российские авиакомпании

Авиаэксперт Роман Гусаров объяснил, связаны ли последние авиаинциденты с санкциями Запада.

Авиационный эксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров сообщил корреспонденту Сиб.фм, что санкции влияют на работу авиакомпаний, но недавно произошедшие авиаинциденты никак не связаны с ними.

Только в Новосибирской области за 2023 год случилось несколько случаев происшествий с самолетами. Например, 8 декабря в Новосибирске экстренно приземлился самолёт из-за технической неисправности двигателей — очевидцы сообщали о возгорании двигателей, но в авиакомпании S7 опровергли данную информацию, заявив, что самолёт вернулся из-за колебания оборотов двигателей во время взлёта. Однако издание Shot опубликовало видео, на котором отчётливо видно языки пламени.

12 сентября в поле Убинского района экстренно приземлился самолёт Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск. Расследование ещё продолжается, но известно, что у самолёта отказала гидросистема, а пилоты не правильно рассчитали количество топлива. Сейчас их планируют уволить с авиакомпании.

«На самом деле, конечно же, санкции влияют на работу авиакомпаний. Они усложняют процесс технического обслуживания и повышают его стоимость и сроки. Но все равно все регламенты авиакомпаниями выполняются. Самолёты без выполнения соответствующих технических работ в небо не поднимаются, за этим следят очень строго», — заявил Гусаров.

По словам авиаэксперта, в России неисправные самолёты не летают, так как авиакомпании очень часто проверяют соответствующие органы.





«У нас большое количество контролирующих органов: Росавиация, Ространснадзор, транспортная прокуратура, которая постоянно проводит огромное количество проверок. Если взять годовую статистику крупных авиакомпаний, то буквально каждый месяц кто-то к ним приходит с проверкой и проверяют там абсолютно всё», — поделился собеседник.

Гусаров привел в пример инцидент в Убинском районе с Airbus A320, сказав, что несмотря на отказ в гидросистеме, в обнародованном расследовании не было никаких претензий к качеству технического обслуживания и запчастям — их, по словам эксперта, меняют всегда по регламенту.

Роман добавил, что несмотря на санкции, авиакомпании продолжают покупать авиационные запчасти по параллельному импорту.





«Запчасти поступают в страну, как говорится, по параллельному импорту. Они идут кривым путём, идут долго, идут дороже, но они приходят. Других запчастей взять негде. Система сложная, серьёзная, но жестко контролируемая», — продолжает собеседник.

Все происшествия с самолётами после введения санкций — совпадения, считает главный редактор авиационного портала.

«Да, происходят какие-то инциденты, отказы, они бывают. Пока это можно расценить как совпадение. Например, 7 декабря у самолёта Ту-204 загорелись оба двигателя во время полёта. Данный самолёт отечественный, двигатели российские. Возгорание двигателей к санкциям не имеет никакого отношения».