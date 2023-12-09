В Новосибирске собираются увеличить площадь Заельцевского кладбища

Землю передадут в ведение департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

В Новосибирске планируют увеличить площадь Заельцовского кладбища засчет расширения территорий лесничества. Об этом сообщает «Прецедент».

Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть.

Площадь кладбища увеличится на 24 695 квадратных метров. В настоящее время на кладбище есть нехватка мест для захоронений.

Земельные участки будут передадут под ведение департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области нацпроект помог производителю овощей увеличить выработку.