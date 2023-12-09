В Новосибирской области 400 человек остались без отопления в -40

В Новосибирской области жители посёлка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе.

В рабочем посёлке Линево Искитимского района произошло аварийное отключение теплоснабжения. По данным сервисов погоды, в населенном пункте ночью с 8 на 9 декабря температура воздуха опускалась до -37, -40 градусов.

Прокуратура области начала проверку.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку принятым мерам ответственных лиц по подготовке рабочего поселка к отопительному периоду. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.

В администрации района сообщили, что аварийная бригада обнаружила место протечки. Грунт вскрыли, ведутся подготовительные работы для монтажа трубы, которую доставили из Искитима.

На время работ жителям Линёво выдают обогреватели. Сейчас без тепла более 400 человек.



Напомним, аномальные морозы продлятся в Новосибирске до 13 декабря.