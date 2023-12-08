Аномальные морозы продлятся в Новосибирске до 13 декабря

В Новосибирской области продлили штормовое предупреждение об аномальных морозах.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сильные морозы продлятся до 13 декабря в пяти регионах Западной Сибири.

В ночь с 8 на 9 декабря в Новосибирской области температура опустится до -45 градусов. После 14-15 декабря морозы ослабнут.

Штормовое предупреждение также объявлено в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и республике Алтай.

Напомним, что дорожники помогли детям, которые застряли на Новосибирской трассе из-за поломки автобуса в -37. Из-за сильных морозов с 8 декабря в городе введут режим повышенной готовности, такое решение принял мэр Анатолий Локоть.