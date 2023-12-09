В Новосибирской области закупят новые машины скорой помощи за 159 млн

В Новосибирской области появятся новые машины скорой помощи.

Новосибирская область планирует закупить новые машины скорой помощи на сумму 159,7 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Машины должны быть доставлены в регион до 12 апреля следующего года. Заказчиком выступает ГБУ "Медтранс", а подрядчик должен поставить 22 транспортных средства класса "В" и 4 транспортных средства класса "С". Год выпуска новых автомобилей не должен быть раньше 2023 года.

Машины должны быть оснащены электрокардиографом, тележкой-каталкой, носилками, реанимационным набором и другим необходимым оборудованием для предоставления качественной скорой медицинской помощи. Заявки на участие в аукционе могут быть поданы до 18 декабря, а победитель будет определен 20 числа.

Напомним, в Новосибирске медики скорой помощи получили тысячу комплектов униформы.