Жители Новосибирска раскупили все билеты на матчи ХК «Сибирь»

В Новосибирске на ближайшие матчи ХК «Сибирь» раскупили почти все билеты.

Болельщики из Новосибирска раскупили все билеты на предстоящие матчи ХК «Сибирь», которые пройдут 23 и 26 декабря в ЛДС. Только в ресторанной зоне остались несколько мест.

Первый матч, запланированный на 23 декабря. «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом». На данный момент в продаже имеются только 43 билета в ресторанной зоне, стоимость которых составляет 7990 рублей.

На 26 декабря «Сибирь» сыграет с «Авангард» из Омска. За такую же стоимость можно приобрести 63 билета.

На игру ХК «Сибирь» и «Трактор» из Челябинска, которая состоится 28 декабря, есть билеты всех категорий: от 200 до 6790 рублей. Самые дешевые билеты находятся в секторе Р2.



Напомним, в «Сибири» назвали причину увольнения главного тренера Немировски.