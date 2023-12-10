10 автомобилей сломались на трассах Новосибирска из-за аномальной погоды

В Новосибирской области в связи с аномальными морозами перестают работать автомобили.

В пресс-службе “Сибуправтодора” сообщили о том, что в Новосибирской области за сутки на трассах зафиксировали 10 случаев аварийных остановок в связи с аномальными морозами — чаще всего перестают работать грузовые машины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, большегрузы страдают от перемерзания топлива и тормозных систем, а также от поломок электрики.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что дальнобойщик с грузовиком застрял на трассе во время сильного мороза. Эвакуаторы отказываются ехать на помощь в связи с морозами.