Дальнобойщик с грузовиком застрял на трассе во время сильного мороза

Под Новосибирском мужчина попал в ДТП и застрял на трассе в период аномального мороза на улице.

В Telegram-канале “Barnaul 22” женщина сообщила о том, что её муж, дальнобойщик, попавший в аварию на дороге из Линёво в Евсино, замерзает на трассе под Новосибирском.

Она рассказала, что её муж ехал на грузовике и попал в ДТП, после чего остался стоять в кювете. Прошло более суток с момента ДТП, у мужчины начали заканчиваться еда и солярка В свою очередь, на улице на данный момент температура воздуха составляет 35 градусов мороза.

Женщина также уточнила, что эвакуаторы отказываются ехать на помощь в связи с морозами.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.