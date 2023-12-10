сегодня
10 декабря, 09:25
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 91.64 | eur 98.84
сегодня
10 декабря, 09:25
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 91.64 | eur 98.84
сегодня 09:13
общество проиcшествия

Дальнобойщик с грузовиком застрял на трассе во время сильного мороза

Фото: Telegram- канал Barnaul 22

Под Новосибирском мужчина попал в ДТП и застрял на трассе в период аномального мороза на улице.

В Telegram-канале “Barnaul 22” женщина сообщила о том, что её муж, дальнобойщик, попавший в аварию на дороге из Линёво в Евсино, замерзает на трассе под Новосибирском.

Она рассказала, что её муж ехал на грузовике и попал в ДТП, после чего остался стоять в кювете. Прошло более суток с момента ДТП, у мужчины начали заканчиваться еда и солярка В свою очередь, на улице на данный момент температура воздуха составляет 35 градусов мороза.

Женщина также уточнила, что эвакуаторы отказываются ехать на помощь в связи с морозами.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в