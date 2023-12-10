Дракон не любит зелёный: мастер по маникюру назвала самые модные цвета для встречи 2024 года

Новосибирский мастер маникюра дала несколько советов сибирячкам о том, какой дизайн подобрать для встречи 2024-го года.

Топ-мастер по маникюру Анастасия Евстигнеева из Новосибирска в разговоре с журналистом Сиб.фм рассказала о последних трендах, актуальных для встречи 2024-го года.

Несмотря на то, что в стиле не сложилась единая концепция, можно выделить несколько наиболее популярных направлений, говорит специалист.

«Мода разделилась на два лагеря. Сейчас актуальны либо минималистичные дизайны, либо очень яркие. В тренде этого года остаётся классический красный цвет с добавлением золотой фольги», — говорит мастер салона красоты Beauty Studio Joy.

При этом Анастасия считает, что встречать год следует по правилам — если 2024-й это год зелёного дракона, то можно попробовать ему «угодить». В маникюре такая возможность тоже есть.

«К сожалению, 2024-й год нельзя встречать с зелёным цветом — как ни странно, дракон его не любит. Актуальными остаются нюдовые оттенки, градиент, амбре. Длина и форма ногтей в этом сезоне не играют значительной роли: это может быть и длинный миндаль, и овал, и квадрат, всё зависит от предпочтений», — уточнила мастер.

Напомним, ранее нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек.