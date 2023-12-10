Глава СК потребовал доклад о ремонте в школе в Новосибирской области

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, проконтролирует ситуацию с длительным ремонтом в школе в городе Обь в Новосибирской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о длительном выполнении ремонта в школе в городе Обь в Новосибирской области.

В 2022 году на ремонт школы была выделена значительная сумма из бюджетных средства, однако подрядная организация неоднократно нарушала срок исполнения работ. Последний раз он был перенесен на декабрь 2023 года, но в здании до сих пор протекает кровля и отсутствует внутренняя отделка.

В данный момент СУ СК по Новосибирской области расследует уголовное дело.

Напомним, что Бастрыкину доложат об избиении школьницы-сироты в Новосибирске.