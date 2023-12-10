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общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Новосибирск

Фото: Минздрав России

В Новосибирск приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко для того, чтобы оценить готовность новой поликлиники в области.

Губернатор Андрей Травников в своём Telegram-канале сообщил о том, что в Новосибирск с рабочим визитом приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, чтобы оценить готовность новой поликлиники в Краснообске.

Как сообщается, в поликлинике будет создано лабораторное и эндоскопическое отделение, залы ЛФК, отделение функциональной диагностики, зона ожидания для пациентов.

Сейчас помещения оборудовали маммографом, флюорографом, рентгеном и компьютерным томографом. Также, учреждение будет обслуживать около 40 тысяч жителей.

Открытие больницы состоится уже завтра, 11 декабря.

Напомним, что жители Новосибирска жалуются на нехватку врачей в поликлиниках.

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Валерия Митрохина
Журналист

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