Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Новосибирск

В Новосибирск приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко для того, чтобы оценить готовность новой поликлиники в области.

Губернатор Андрей Травников в своём Telegram-канале сообщил о том, что в Новосибирск с рабочим визитом приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, чтобы оценить готовность новой поликлиники в Краснообске.

Как сообщается, в поликлинике будет создано лабораторное и эндоскопическое отделение, залы ЛФК, отделение функциональной диагностики, зона ожидания для пациентов.

Сейчас помещения оборудовали маммографом, флюорографом, рентгеном и компьютерным томографом. Также, учреждение будет обслуживать около 40 тысяч жителей.

Открытие больницы состоится уже завтра, 11 декабря.

Напомним, что жители Новосибирска жалуются на нехватку врачей в поликлиниках.