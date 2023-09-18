Жители Новосибирска жалуются на нехватку врачей в поликлиниках

В поликлиниках Новосибирска возникают очереди из-за нехватки врачей.

Жительница Новосибирска рассказала «АиФ-Новосибирск» о нехватке врачей в больницах.

По словам женщины, она пришла утром 18 сентября в поликлинику на улице Рельсовая, чтобы открыть больничный и записаться на приём ко врачу. Девушка в регистратуре ответила, что записей нет, врачей не хватает, и все свободные места на несколько недель вперёд забиты.

С аналогичной проблемой женщина столкнулась в отделении на Дуси Ковальчук, несмотря на то, что раньше там принимали на первичный осмотр людей с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Посетительнице больницы предложили вызвать врача на дом, и при этом ей для осмотра придётся подождать до 20:00.

По словам женщины, в таких условиях загруженности не стоит в целом тратить время на поход в больницу, и лучше сразу вызывать врача на дом.

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