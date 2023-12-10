Новосибирские шеф-повара поделились своими новогодними рецептами

Шеф-повара из Новосибирской области рассказали о лучших рецептах на Новый год.

Профессиональные шеф-повара из Новосибирска поделились лучшими рецептами в преддверии Нового года. Большая часть из них придерживается традиционных блюд, приготовленных из утки и гуся.

Так, Владимир и Анжелика Бурковские, шеф-повара Гастрономического театра PuppenHaus, Кулинарного ателье «Креп де Кофе» и Центра Сибирской Кухни, планируют приготовить гуся, которого предварительно замаринуют в шампанском.

А шеф-повар ресторана «Горячий цех» Артем Бутков приготовит утку в традиционном способе — замаринует её в тайском соусе.

Шеф-повар и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia, директор некоммерческой организации «Сибирская Россыпь» Юлия Литвиненко на Новый год приготовит гуся.

Новый год не обходится и без салатов, поэтому совладелец и основатель школы рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор» Николай Ильин уже шесть лет делает на Новый год салат «A la russe» с репой.

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