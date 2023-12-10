Отец девочки-стрелка расплакался в брянском суде

В отношении отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, возбудили два уголовных дела.

В брянском суде отец девочки-стрелка не смог сдержать слезы. Судебные прения продолжаются в рамках рассмотрения меры пресечения для Дмитрия, отца девочки, которая совершила стрельбу в одной из брянских гимназий.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела. Первое дело связано с обвинением в доведении до самоубийства его несовершеннолетней дочери. Второе дело касается небрежного хранения огнестрельного оружия, что привело к гибели двух человек.

На вопрос о его семейном положении, отец не смог сдержать эмоции и заплакал.

«У нас было трое детей, а теперь осталось только двое», — сказал он.

Сегодня состоялись похороны его дочери.

Напомним, ранее против отца стрелявшей в Брянске школьницы завели дело о доведении до суицида.