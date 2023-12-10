Под Новосибирском полицейские спасли детей из замерзшего автобуса

Полицейские спасли детей, которые замерзали в автобусе под Новосибирском.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили о том, что во время мороза -37 градусов у автобуса, который вёз на соревнования 22 ребёнка и 7 взрослых, отказала пневмосистема.

Сотрудники полиции помогли в экстренной ситуации детям, обеспечив им безопасный и тёплый автобус. А также они отбуксировали автобус, который находился в аварийном состоянии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 10 автомобилей сломались на трассах Новосибирска из-за аномальной погоды.