Режиссёр Никита Михалков вступился за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кинематографист высказался о нашумевшем сериале.

Как сообщает пресс-служба ТАСС, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает, что призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» – огромная глупость, так как картина является одной из самых мощных.

Никита Михалков не считает сериал провокационным, а в случае если чьи-то дети после просмотра захотят стать такими же, как и персонажи сериала, то здесь уже дело в самих родителях. Он также добавил, что нужно научиться говорить и слушать правду, которую несут в массы.

А самого Жору Крыжовникова кинематографист назвал талантливым режиссером.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Роскомнадзор завершил проверку сериала «Слово пацана».