С 13 декабря будут выполняться рейсы из Новосибирска в Казахстан

Авиакомпания Qazaq Air анонсировала полёты до Усть-Каменогорска из Новосибирска.

На сайте аэропорта Толмачёво появилась информация о том, что из Новосибирска в Казахстан будут выполняться рейсы по средам и воскресеньям уже с 13 декабря. Полёты анонсировала авиакомпания Qazaq Air.

Из Усть-Каменогорска самолёт будет вылетать в 13:20 по местному времени, а прибывать в столицу Сибири в 15:40.

Стоимость билета составит 16 тысяч рублей без учёта багажа.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске двум пассажирам не хватило мест в самолете до Санкт-Петербурга.