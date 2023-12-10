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общество

Стало известно, сколько жители Новосибирска готовы потратить на подарки

Фото: freepik

Жители Новосибирской области готовы потратить на подарки более 13 тысяч рублей.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, жители Новосибирска на новогодние подарки готовы потратить 13 200 рублей. В свою очередь, в прошлом году сумма равнялась 11 800 рублей.

Также специалистами было выявлено, что 82% новосибирцев будут дарить подарки на Новый год в 2023 году, а это на 6% больше, чем в декабре 2022 года. Как выяснилось, мужчины дарят подарки реже, но праздничный бюджет у них практически в 1,5 раза выше, чем у женщин.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что дети из Новосибирской области рассказали, что хотят получить в Новый год от Деда Мороза.

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Валерия Митрохина
Журналист

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