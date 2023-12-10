В Новосибирске дети показали письма, адресованные Деду Морозу

Дети из Новосибирской области рассказали, что хотят получить в Новый год от Деда Мороза.

В Новосибирске родители рассказали интернет-издательству “МК в Новосибирске” о том, что их дети попросили у Деда Мороза на Новый год в качестве подарка.

Чаще всего дети мечтают получить технику, как сообщает издательство. Например, Матвей 9 лет попросил игровую приставку, а 12-летняя Маргарита на Новый год хочет получить беспроводные наушники. Валерия 8 лет и Полина 10 лет попросили у Деда Мороза популярный вид транспорта — гироскутер.

Даша 7 лет выбрала более серьёзный подарок, она хочет приобрести домашнего питомца — на Новый год девочка попросила собаку.

Конечно, не обошлось и без стандартных игрушек. Большая часть девочек хотят получить в подарок куклы Lol.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирские шеф-повара рассказали, что приготовят дома на Новый год.