В метро Новосибирска подростки воткнули нож в мужчину

Мужчину пырнули ножом в метро в Новосибирске.

По данным Telegram-канала “ACT-54”, сегодня в новосибирском метро на станции “Площадь Ленина” мужчину пырнули ножом подростки, которые проходили мимо.

Источник сообщает, что пострадавший лежал весь в крови, с ним работала служба скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Иркутске зарезали 15-летнего школьника. 2 декабря в Иркутске на автобусной остановке «Лисиха» между молодыми люди произошел конфликт, в результате чего 15-летнему подростку было нанесено не менее четырех ножевых ранений. Он погиб на месте.