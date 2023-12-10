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общество проиcшествия

В метро Новосибирска подростки воткнули нож в мужчину

Фото: ACT-54

Мужчину пырнули ножом в метро в Новосибирске.

По данным Telegram-канала “ACT-54”, сегодня в новосибирском метро на станции “Площадь Ленина” мужчину пырнули ножом подростки, которые проходили мимо.

Источник сообщает, что пострадавший лежал весь в крови, с ним работала служба скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Иркутске зарезали 15-летнего школьника. 2 декабря в Иркутске на автобусной остановке «Лисиха» между молодыми люди произошел конфликт, в результате чего 15-летнему подростку было нанесено не менее четырех ножевых ранений. Он погиб на месте.

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Валерия Митрохина
Журналист

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