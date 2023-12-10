В Новосибирске начали работу ёлочные базары

Ёлки на местных базарах продаются от 2 000 рублей.

Интернет-издательство “BFM-Новосибирск” сообщило о том, что в Новосибирске уже открылись первые ёлочные базары.

На базаре Октябрьского рынка первые ёлки появились в самый разгар морозов, поэтому пока их не удалось распродать. Местный продавец сообщил, что в этом году выросли цены на зелёных красавиц — теперь их цена начинается не с 1 500, а с 2 000 рублей. А максимальная цена за ёлку выходит 20 000 рублей.

Однако на ёлочном базаре на улице Нарымской самые дешёвые ёлки стоят 2 500 рублей, а максимальная их цена составила 25 000 рублей.

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