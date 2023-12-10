В Новосибирске создали систему анализа крови для раннего выявления рака

В Новосибирске разработали систему обнаружения онкологии по анализу крови.

Замдиректор компании по науке Сергей Коваленко сообщил, что в Новосибирске появилась новая разработка системы анализа крови для раннего выявления колоректального рака.

Система разработана стартапом-новатором "Биолинк" и уже успешно используется в 30 медицинских учреждениях. Основой системы является выявление циркулирующих фрагментов опухолевой ДНК в крови, что позволяет выявить рак на самых ранних стадиях.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирские ученые могут обнаружить рак по капле крови.