В районе Бердского шоссе Новосибирской области пострадал 8-летний мальчик во время ДТП

В Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Как сообщается в Telegram-канале “ACT-54”, в Новосибирске водитель Toyota Platz врезался в Kia Rio во время левого поворота с Балтийской улицы на Бердское шоссе. Водитель Toyota не предоставил преимущества другой машине, после чего произошло ДТП.

По предварительным данным, во время аварии пострадал ребёнок 2016 года рождения — его экстренно доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.