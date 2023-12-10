Выясняются обстоятельства задержки рейсов в аэропорту Новосибирска и Барнаула

Транспортными прокурорами проверяются обстоятельства задержек авиарейсов Барнаул-Новосибирск.

9 декабря в международном аэропорту Барнаул имени Г.С. Титова в связи с длительной заправкой воздушных судов допущена задержка выполнения рейсов продолжительностью более 4 часов.

Также, Новосибирский и Барнаульский транспортный прокурор выясняют обстоятельства организации воздушной перевозки группы из 22 детей с вылетом 9 декабря из города Барнаул в Новосибирск.

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям авиаперевозчика и туроператора.

Напомним, что очевидцы рассказали о ЧП на борту рейса Новосибирск-Москва.