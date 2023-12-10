За 2023 год в Новосибирской области ущерб от коррупции составил 79 млн рублей

Ущерб от коррупции в Новосибирске за год составил почти 80 миллионов.

Как сообщает портал РБК Новосибирск со ссылкой на замруководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Сергея Ларионова, в Новосибирской области ущерб от коррупционных преступлений по оконченным делам составил 79 миллионов рублей за текущий год — это на 78,7% меньше по сравнению с 2022 годом.

Сергей Ларионов пояснил, что из общей суммы 4 миллиона рублей обвиняемые возместили добровольно на стадии следствия, на еще 125 миллионов рублей наложен арест. Всего за год было возбуждено 184 уголовных дела, связанных с коррупцией.

Замруководителя отметил, что в 2023 году по коррупционным преступлениям к уголовной ответственности привлекали: сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти, депутатов и глав районов, директоров коммерческих организаций и преподавателей.

Напомним, что в Новосибирской области начали совершенствовать механизмы противодействия коррупции.