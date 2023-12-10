Жители Бердска Новосибирской области закаляются в разгар аномальных морозов

Морозы в Новосибирске — не помеха для местных жителей.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” опубликовали короткое видео, на котором мужчина стоит без верха и настраивается на то, чтобы вот-вот вылить на себя целое ведро воды.

“Житель Бердска холода не боится”, — подписали видео в паблике.

Позже мужчина действительно выливает на себя воду, при этом по видео заметно, как мужественно он стоял во время процедуры закаливания. Напомним, что в Новосибирске сейчас наблюдается температура под 40 градусов мороза.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске увидели мужчину в шортах в 36-градусный мороз.