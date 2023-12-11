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общество

Академик Александр Асеев попросил оставить ему звание почетного жителя Новосибирска

Фото: Управление судебного департамента НСО

Он не признает свою вину и считает вынесенный приговор незаконным.

В Новосибирске осужденный за мошенничество академик РАН Александр Асеев обратился к депутатам горсовета с просьбой сохранить его ученое звание «Почетный житель города».

В своем обращении Асеев заявил, что не признает свою вину и считает приговор незаконным. По его словам, суд действовал в интересах «нечистоплотных лоббистов».

Академик отметил, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в ближайшее время рассмотрит его кассационную жалобу, а также кассационную жалобу его дочери.

Он намерен добиться отмены судебных решений. Асеев подчеркнул, что при их отмене по положению он имеет право на восстановление в почетном звании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заместитель мэра предложил пересадить чиновников на электрокары.

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Игорь Кириченко
Журналист

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