Академик Александр Асеев попросил оставить ему звание почетного жителя Новосибирска

Он не признает свою вину и считает вынесенный приговор незаконным.

В Новосибирске осужденный за мошенничество академик РАН Александр Асеев обратился к депутатам горсовета с просьбой сохранить его ученое звание «Почетный житель города».

В своем обращении Асеев заявил, что не признает свою вину и считает приговор незаконным. По его словам, суд действовал в интересах «нечистоплотных лоббистов».

Академик отметил, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в ближайшее время рассмотрит его кассационную жалобу, а также кассационную жалобу его дочери.

Он намерен добиться отмены судебных решений. Асеев подчеркнул, что при их отмене по положению он имеет право на восстановление в почетном звании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заместитель мэра предложил пересадить чиновников на электрокары.