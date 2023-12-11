Больше 70% новосибирцев останутся дома на новогодние праздники

28,9% жителей Новосибирска запланировали путешествие на новогодние праздники.

По данным опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, в этом году почти каждый третий новосибирец отправится в поездку на новогодних праздниках — 28,9%. В прошлом году результаты были ниже — 19,2%.

Большая часть все же решила остаться дома — 71,1%.

Из тех, кто отправится в путешествие — 15,5% запланировали себе полноценный туристический отдых. 5,8% выбрали экскурсионные поездки по России, горнолыжные и морские курорты — 3,9 и 3,4% соответственно. За рубежом решили отдохнуть 2,4%.

Напомним, что в Новосибирске 98% жителей на Новый год хотят получить премию.