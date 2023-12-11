«Чушпан на асфальте»: появились подробности избиения подростка в Новосибирске — его поставили на колени

В Новосибирске подростки избили парня, который якобы оскорбил «старшего» на районе.

В Новосибирске избили несовершеннолетнего парня из-за того, что он якобы оскорбил «старшего на районе» по имени Ваня. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили несколько очевидцев.

Напомним, 10 декабря в сети появились кадры, на которых видно, что несколько человек пинают ногами лежащего парня, а позже заставляют на коленях извиняться перед неким Ваней.

Как удалось выяснить Сиб.фм, ролик был снят еще в апреле, а выложен только 10 декабря в один из Telegram-каналов, админы которого позже дали ему название «Чушпан на асфальте», смонтировав небольшой клип-пародию на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По словам собеседницы издания, избиение произошло в Затулинском жилмассиве.

«У нас есть один Ваня на Затулинке. Он старший. Артем (имя изменено) решил, что он самый крутой и налетел на него с оскорблениями и назначил драку. Ваня вместо себя поставил младших, у нас так принято, ибо он (Ваня) старше и больше по массе. За свой длинный язык он извинялся на видео», — рассказала знакомая компании.

Извинялся он якобы за аудиосообщения, которые отправил «старшему на районе» Ване — они оказались в распоряжении редакции.

«Ты что, до***? Я тебе е*** (лицо, прим.ред.) разобью за такие слова. Гусь ты *** », — такие голосовые сообщения якобы отправлял Артем Ване.

Ранее в СМИ появилась информация, что Артёма «наказали» из-за девочки-сироты, которую избили в туалете школы №183, однако данная информация не подтвердилась, так как ролики были сняты в разное время. Конфликт в школе произошел в декабре. Эту информацию Сиб.фм подтвердили в администрации школы.

Напомним, в Новосибирске прокуратура и Следком начали проверку после избиения девочки-сироты в школе №183.