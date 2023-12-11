Экспорт кедровых орехов из Новосибирской области увеличился в 12 раз

Однако список стран-импортеров заметно сократился.

С начала этого года Новосибирская область экспортировала 2 863 тонн кедровых орехов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Основную часть отправленного товара, составляющую 96% от общего объема (2 747 тонн), отправили в Китай. 115 тонн кедровых орехов в скорлупе и очищенных поставили в Казахстан.

По сравнению с прошлым годом список стран-импортеров сократился. Однако, несмотря на это, общий объем экспорта кедровых орехов увеличился в 12 раз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, сколько стоит приготовление «Оливье» в Новосибирске.